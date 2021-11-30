Штамм "омикрон" в России не выявлен

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы проанализировали свою базу, (...) и образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта B.1.1.529 "Омикрон" на сегодняшний день в РФ не выявлено", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом, который провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Особенно тщательно, по ее словам, анализировались образцы, которые поступили в последний месяц, в том числе от людей, которые выезжали за рубеж. "Ещё раз хочу сказать, на сегодняшний день подтверждённых случаев обнаружения в России этого штамма нет", - подчеркнула Попова.

Мутации нового штамма "омикрон", согласно первым данным, повышают его заразность (контагиозность) и инфекционность (трансмиссивность), пояснила глава Роспотребнадзора. Кроме того, по словам Поповой, мутации этого штамма потенциально усиливают способность вируса проникать в клетки.

"Таким образом, новый вариант, действительно, вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - отметила глава Роспотребнадзора.