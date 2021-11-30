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Танкер "Борис Соколов" дрейфует во льдах на Севморпути после выхода из порта

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Нефтетанкер "Борис Соколов" находится в дрейфе во льду в районе Карских ворот на Севморпути, говорится в оперативных данных ФГБУ "Администрация Северного морского пути" на 30 ноября.

По информации администрации морских портов Западной Арктики, судно "Борис Соколов" 29 ноября вышло в сопровождении лоцмана из порта Сабетта в датский порт Каллунборг.

По данным международной информационной системы Equasis, танкер Boris Sokolov (номер IMO 9817315) 2018 года постройки ходит под флагом Кипра, оператором судна является Dynacom Tankers Management, судовладелец - Hai Kuo S"hippping (Греция).

Нефтяной танкер предназначен для транспортировки газового конденсата с СПГ терминала Сабетта для клиентов в Европе и Азии, говорится на сайте проектного бюро Aker Arctic, судно имеет ледовый класс Arc7.

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В дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" информацию о судне "Борис Соколов" подтвердили. "Штаб морских операций "Атомфлота" следит за развитием ситуации. Планируется, что в ближайшее время к нему будет направлен атомный ледокол "Ямал", - сообщил "Интерфаксу" представитель дирекции СМП.

Как сообщалось, более 20 судов застряли на Севморпути в конце ноября, суда были не способны передвигаться без ледокольного обеспечения из-за тяжелых ледовых условий, наступивших на две неделе раньше обычного срока. "Росатом" рассчитывает урегулировать проблемы с проводкой судов до конца 2021 года.

В акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика". "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

На Севмопути также работают ледоколы ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота). Ледокол "Новороссийск" обеспечивает проводки судов в восточном секторе Арктики, а ледокол "Диксон" - в Карском море. "Росморпорт" направил два дополнительных ледокола для обеспечения ледокольных проводок на Севморпути.

Севморпуть

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