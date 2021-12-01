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Норникель направит ледокол "Таймыр" для вывода застрявших на Севморпути судов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" в начале декабря 2021 года передаст атомный ледокол "Таймыр" в распоряжение ФГУП "Атомфлот" для поддержки проведения спасательной операции по выводу судов, заблокированных во льдах в восточной части Северного морского пути (СМП), сообщила компания.

Согласно сообщению, в условиях дефицита ледокольных мощностей заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша обратился с запросом предоставить ледокол "Норникеля" для поддержки спасательной операции.

"Несмотря на напряженную производственную программу по проводке привлеченного флота в Дудинку, "Норникель" откликнулся на эту просьбу и изменил график движения судов, чтобы высвободить часть времени работы ледокола "Таймыр" и помочь предприятию "Атомфлот" вывести заблокированные суда", - говорится в сообщении.

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Ранее в среду "Интерфаксу" в пресс-службе "Атомфлота" сообщили, что атомный ледокол "Вайгач" ведет в западном направлении Севморпути караван из восьми судов: Kumpula, "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный". К каравану пока еще не присоединилось научно-исследовательское судно "Михаил Сомов", которое ожидает на подходах к проливу Матисена в Карском море.

"Я думаю, восьмого (декабря - ИФ), максимум девятого (числа - ИФ) мы завершим первый этап операции по выводу и обеспечению безопасности всех судов", - сказал Рукша в эфире телеканала "Россия 24" в среду.

Ранее в "Атомфлоте" сообщали, что намерены до середины декабря завершить ледовую проводку девяти судов по Севморпути.

Более 20 судов застряли на Севморпути в конце ноября. Суда были не способны передвигаться без ледокольного обеспечения из-за тяжелых ледовых условий, наступивших на две неделе раньше обычного срока.

В акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика". "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

На Севмопути также работают ледоколы ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота). Ледокол "Новороссийск" обеспечивает проводки судов в восточном секторе Арктики, а ледокол "Диксон" - в Карском море. "Росморпорт" направил два дополнительных ледокола для обеспечения ледокольных проводок на Севморпути.

Норникель Северный морской путь Атомфлот Росатом

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