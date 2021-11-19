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Впервые за семь лет лёд на участках Севморпути образовался раньше на две недели

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В отдельных районах Северного морского пути ледообразование началось на две недели раньше, сейчас на этих участках для прохождения необходима ледокольная проводка, следует из сообщения ФГУП "Атомфлот".

"Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше. Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Атомфлота" Мустафы Кашки.

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Так, в субботу атомный ледокол "Вайгач" завершит транзитную проводку каравана, состоявшего из пяти теплоходов. В караван входят суда UHL Fusion, Golden Pearl, Golden SUEK, Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak. В районе мыса Дежнева они начнут движение без ледокольной проводки.

После этого "Вайгач" проследует в порт Певек, откуда в западном направлении поведет караван из трех судов: "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов". В районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы Kumpula, "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный".

В "Атомфлоте" отмечают, что "благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении". Вместе с тем, приказ Минтранса России определяет, что в порту Певек навигация - с июля по октябрь, этот период может быть расширен в случае благоприятной ледовой обстановки.

По словам директора по судоходству "Атомфлота" Леонида Ирлицы, которого цитирует пресс-служба предприятия, "сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток" и возможна только ледокольная проводка на буксире.

Сейчас в акватории Севморпути помимо "Вайгача" работают атомные ледоколы "Ямал" и "Таймыр". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика".

Атомфлот Севморпуть

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