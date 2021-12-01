Самолет в аэропорту Челябинска выкатился за пределы ВПП в условиях дождя и гололеда

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент в международном аэропорту Челябинска, где ночью в среду выкатился за пределы поля во время посадки самолет, произошел в условиях гололеда, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с временным закрытием аэропорта было задержано несколько рейсов, всего на них было зарегистрировано более тысячи пассажиров.

"1 декабря в аэропорту Челябинска в связи с неблагоприятными метеоусловиями (гололедица и порывистый ветер) произошел ряд задержек авиарейсов на вылет в города Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. На рейсы зарегистрировано более 1 тысячи пассажиров. Они ожидают вылет в аэропорту Баландино", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, ведомство организовало в аэропорту мобильную приёмную.

В свою очередь пресс-служба областного аэропорта сообщает, что в связи с авиаинцидентом создан оперативный штаб.

Между тем пресс-служба областного Миндортранса отмечает, что причиной инцидента, по предварительным данным, стал гололед. "Предварительная причина - обледенение полосы и сильный боковой ветер", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Миндортранса, всего было задержано девять рейсов, шесть воздушных судов отправлено на запасной аэродром в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем в Челябинске наблюдаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица.

Раннее сообщалось, что при посадке рейса авиакомпании UVT Aerо из Казани в Челябинске (международный аэропорт "Курчатово") самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Причины произошедшего выясняются, аэропорт возобновил работу и начал выпускать зарегистрированные рейсы. В связи с инцидентом проверку организовали Уральская транспортная прокуратура и следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

После закрытия аэропорта в Челябинске, в период с 03:50 до 5:00 запасной аэродром "Кольцово" (Екатеринбург) принял шесть рейсов - из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова.

Также сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию о минировании аэропорта. "В 9:45 по местному времени на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы. Сейчас данная информация проверяется", - говорится в сообщении Миндортранса.