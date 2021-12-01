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МИД сообщил о планах России снизить зависимость от иностранных платежных систем

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В условиях волатильности международной обстановки Россия вынуждена продолжать укреплять собственный суверенитет, в том числе сокращая зависимость от иностранных платежных систем и технологий, заявил в среду замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он сказал это на международной конференции "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка" на факультете мировой политики МГУ.

"На международной арене складывается весьма непростая, волатильная ситуация, развитие которой зачастую сложно прогнозировать. В таких условиях не видим альтернативы системной работе по укреплению суверенитета РФ в экономике, внутренних и внешних делах, включая сокращение зависимости от иностранных платежных систем и технологий", - отметил Рябков.

"Вместе с тем Россия, как ответственный участник международного сообщества, постоянный член СБ ООН и одна из двух крупнейших ядерных держав, не может и не будет оставаться в стороне от мировых процессов. Мы видим задачу в том, чтобы продвигать позитивную и конструктивную международную повестку дня, содействовать плану прохождения мировым сообществом нынешнего периода турбулентности", - продолжил он.

В связи с этим замминистра напомнил о предложении президента Владимира Путина созвать саммит "ядерной пятерки".

"Такой саммит, как нам видится, позволит улучшить атмосферу на международной арене, поспособствует стабилизации и возможному восстановлению доверия между постоянный членами СБ ООН", - отметил замминистра.

Сергей Рябков МИД СБ ООН

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