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Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международная платежная система Visa больше не видит нарушений своих правил со стороны крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Visa банкам-эквайерам.

"Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa", - заявил представитель платежной системы в ответ на запрос РБК.

Представитель Wildberries сказал изданию, что ритейлер приветствует решение о снятии претензий с банков-эквайеров.

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"Сразу же после поступления писем банкам-эквайерам мы начали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам "Мир", SberPay и Системе быстрых платежей", - подчеркнул представитель ритейлера.

Ранее Wildberries с 16 августа начала делать скидку на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия останется на ранее установленном уровне – до 2% от стоимости товара.

Такое решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Платежные системы ответили, что такие действия Wildberries – ограничение конкуренции.

С начала акции Wildberries несколько раз менял описание цен на сайте, пишет РБК. Сейчас онлайн-ритейлер разместил две цены: стандартную (при оплате картами Visa и Mastercard) и более низкую (на 2%), которая применяется к картам "Мир", СБП и SberPay. При этом в описании при оплате картами международных компаний сейчас нет слова "комиссия", теперь там указана "скидка -2%" при оплате российскими платежными инструментами.

Visa Wildberries

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