Amazon прекратит принимать кредитки Visa в Великобритании из-за высокой комиссии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc со следующего года перестанет принимать кредитные карты Visa Inc в Великобритании из-за высокой комиссии.

"Стоимость платежей через кредитные карты продолжает представлять проблему для развития бизнеса в вопросе обеспечения лучших цен для покупателей. Эти издержки должны были сократиться по мере развития технологий, но вместо этого они остаются высокими и даже в некоторых случаях растут", - сообщил представитель ритейлера.

"Мы с сожалением сообщаем, что Amazon.co.uk (британское подразделение Amazon - ИФ) с 19 января 2022 года перестанет принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании", - добавил он. Тем не менее компания продолжит принимать платежи через дебетовые карты Visa.

Представитель Visa, в свою очередь, сообщил, что компания "очень разочарована решением Amazon, угрожающим ограничить выбор покупателей в будущем", добавив, что комиссия компании находится в рамках рынка.

"Когда выбор клиента ограничен, никто не выигрывает. Мы давно сотрудничаем с Amazon и продолжаем работать над решением проблемы комиссий", - отметил представитель Visa.

Решение Amazon представляет собой "неприятность" для Visa, полагает аналитик инвестбанка Baird Дэвид Конинг. Но он также считает, что оно не повлечет за собой существенного эффекта для выручки компании.

"Мы думаем, что доля Великобритании в выручке Visa составляет примерно 6%, а на Amazon приходится малая часть этой доли. Решение будет представлять действительный риск для Visa, если оно станет трендом и для других ритейлеров, что маловероятно", - отметил Конинг, чьи слова приводит MarketWatch.

Эксперт полагает, что многие британские покупатели Amazon перейдут на дебетовые карты Visa после введения ограничений. Но он также допускает, что некоторые могут завести кредитные карты Mastercard Inc. или American Express Co.

У Amazon, в свою очередь, есть соглашения о сотрудничестве с другими платежными компаниями. Ритейлер выпускает кобрендинговые карты Amazon Platinum Mastercard и Amazon Business American Express Card.

Котировки акций Amazon растут на 0,7% в начале торгов в Нью-Йорке в среду. В то же время акции Visa дешевеют на 5%.