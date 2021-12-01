Матвиенко назвала ложью утверждения о намерении РФ напасть на Украину

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия не будет нападать на Украину, заявления о подобных планах - ложь, никаких оснований для таких утверждений нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо, чтобы, главное, граждане Украины были спокойны: Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Никаких оснований для подобных утверждений нет. Это ложь, это вранье, это грязная политика", - подчеркнула она.

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