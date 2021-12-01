Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду объявил о наличии информации, указывающей на разработку Россией планов против Украины.

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают себе попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - утверждает он.

По его мнению, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году. "Они (Россия - ИФ) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - продолжил он.

Госсекретарь США уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десяти раз пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, последний раз наблюдавшегося перед вторжением России на Украину в 2014 году".

В то же время он заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении на Украину, однако, по его мнению, Москва задействовала средства, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро начать подобную операцию.

Блинкен также объявил, что в НАТО готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины. Альянс также готов усиливать свой "восточный фланг", сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.