Омбудсменом Петербурга стала бывшая уполномоченная по правам ребенка Агапитова

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургское Заксобрание избрало новым омбудсменом региона Светлану Агапитову, которая до 2020 года была уполномоченной по правам ребенка в регионе, передал корреспондент "Интерфакса". Депутаты утвердили итоги тайного голосования.

Выборы прошли в два тура. Сначала на пост уполномоченного выдвинулись десять человек, в том числе руководитель аппарата предыдущего омбудсмена Александра Шишлова Ольга Штанникова, депутаты Закса Ольга Ходунова и Надежда Тихонова. Десятый претендент - бывший депутат от "Единой России" Евгений Никольский - свою заявку снял незадолго до голосования. Агапитову выдвинули организация "Милосердие" и Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции "Общественный контроль".

В первом туре Агапитова набрала 40 голосов, лидер общественной организации "Не все равно" Илья Черменев - 27, остальные кандидаты - не более шести голосов.

Затем прошел второй тур голосования. В нем участвовали 47 депутатов, семь бюллетеней были испорчены, один голос был за Черменева, 39 - за Агапитову.

Во втором туре 47 депутатов голосовали бюллетенями. Семеро их испортили, 39 отдали голос за Агапитову, один парламентарий - за Черменева.

Агапитова напомнила, что омбудсмен в Петербурге не обладает правом законодательной инициативы, но выразила надежду, что сможет наладить сотрудничество с депутатами для совершенствования региональных законов. Она также высказалась за защиту людей в психоневрологических интернатах, домах престарелых, СИЗО, колониях и других изолированных от социума учреждениях.

Должность регионального омбудсмена вакантна с сентября, с тех пор, как прежний уполномоченный Александр Шишлов избрался в ЗакС от партии "Яблоко".

Светлана Агапитова по образованию журналист и юрист. Она была уполномоченным по правам ребенка в Петербурге с декабря 2009 года до февраля 2020 года.