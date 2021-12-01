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Роспотребнадзор предложил отменить новогодние утренники и корпоративы в КЧР

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач Карачаево-Черкесии Сергей Бескакотов предложил отменить в республике новогодние утренники в школах и детских садах, а также банкеты и корпоративы, сообщили сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Это предложение прозвучало на заседании рабочей группы оперштаба 1 декабря. При этом участники заседания отмечали, что в Карачаево-Черкесии удалось стабилизировать ситуацию с COVID-19: снизилась общая заболеваемость и количество госпитализаций. Темпы вакцинации они оценили как недостаточные, особенно среди тех, кому больше 60 лет.

По данным регионального оперштаба, в Карачаево-Черкесии в ноябре число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось вдвое. При этом число пациентов, за сутки выписываемых из ковид-госпиталей КЧР, заметно превышает количество госпитализированных. На утро 1 декабря суточный прирост заболеваемости в КЧР составил 81 новый случай COVID-19, всего с начала пандемии их зарегистрировано 30 170 случаев, умерли 863 заболевших.

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Карачаево-Черкесия Коронавирус Роспотребнадзор Сергей Бескакотов

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