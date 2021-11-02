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В Петербурге в нерабочие дни запретили выступления уличных музыкантов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге комитет по культуре в связи с объявленными нерабочими днями отозвал у уличных музыкантов разрешения выступать.

В пресс-службе комитета объяснили, что количество зрителей таких исполнителей невозможно контролировать, поэтому уличные представления решили вовсе запретить, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

Согласования на выступления у уличных артистов отозвали до 7 ноября. После нерабочих дней им придется получить в комитете новые разрешения, добавили чиновники.

Ранее на нерабочую неделю в городе было выдано 10 согласований. В первые нерабочие дни - в субботу и воскресенье - на Дворцовой площади и на Невском проспекте прошли массовые уличные выступления музыкантов.

Петербург коронавирус комитет по культуре

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