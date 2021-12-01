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В "Новых людях" и Партии роста не подтвердили информацию об объединении

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Представители партий "Новые люди" и Партии роста в среду не подтвердили информацию о возможном объединении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фракции "Новые люди" в Госдуме, решение о присоединении Партии роста к "Новым людям" пока не принималось, однако во фракции "с уважением" относятся к главе Партии роста Борису Титову.

Пресс-секретарь Партии роста Анастасия Киченко сказала "Интерфаксу": "В удивительное время живем: информационный повод может родиться из одного поста телеграмм-канала. Информацию о слиянии не подтверждаем".

В свою очередь депутат Госдумы от Партии роста, самовыдвиженец Оксана Дмитриева также не подтвердила информацию о ее возможном вхождении во фракцию "Новые люди": "В понедельник будем встречаться с Титовым, обсудим этот вопрос", - сказала Дмитриева "Интерфаксу".

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация об объединении Партии роста и "Новых людей". В сообщении говорится, что Титов претендует на должность сопредседателя объединенной партии. Также во фракцию "Новые люди", по информации телеграм-канала, может войти единственный оставшийся вне фракций депутат - Дмитриева.

Новые люди Партия роста

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