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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться

"Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Новые люди" и "Партия роста" решили объединиться, заявил руководитель фракции "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Наши центральные органы приняли решение по созданию политического союза двух партий как основы для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России", - сказал Нечаев на пресс-конференции.

Он добавил, что на предстоящих выборах партии будут либо выставлять объединенных кандидатов, либо где-то кандидата будет выставлять одна партия, либо, если где-то кандидаты уже выставлены, то одна партия будет снимать своего кандидата в пользу более сильного.

Председатель "Партии роста" Борис Титов на совместной пресс-конференции подтвердил, что партии "действительно объединяются, многие вопросы ещё предстоит урегулировать, на выборах уже где-то решили, какую выберем политику, где-то будем поддерживать одного или другого кандидата, где-то будем сниматься, где-то, где нужно собирать подписи, выгоднее пройти от "Новых людей".

"Хотя имеем где-то разные точки зрения, мы в целом одного поля ягоды, одной системы мышления людей, думаю, обо всем договоримся", - сказал Титов.

Партия роста Новые люди Борис Титов Алексей Нечаев
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