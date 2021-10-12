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В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Единственным депутатом, не вошедшим в состав пяти фракций Госдумы, осталась представитель Партии роста Оксана Дмитриева.

"Значит, буду единственной, не вошедшей во фракции. И на данном этапе не собираюсь присоединяться к фракциям - я нацелена на взаимодействие с разными оппозиционными фракциями, чтобы реализовать намеченную программу", - сказала Дмитриева "Интерфаксу" во вторник.

В пресс-службе ЛДПР "Интерфаксу" сообщили, что лидеры партий "Родина" Алексей Журавлев и "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР.

Как сообщалось ранее, в Госдуму кроме Дмитриевой, Журавлева, Шайхутдинова независимо проходили также Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман. Однако Резник и Бабашов вошли во фракцию "Единая Россия", Вассерман - в "Справедливую Россию - За правду", Певцов и Леонов - в "Новые люди".

Партия роста Оксана Дмитриева Госдума

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