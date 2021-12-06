Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента "ПИКа"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему вице-президенту крупнейшей в России строительной компании "ПИК" Александру Лефелю, обвиняемому в мошенничестве.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Срок домашнего ареста Лефелю установлен до 7 февраля 2022 года. На него наложен ряд запретов - в частности, на выход из дома и использование средств связи.

Лефелю предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Он был арестован Тверским судом 8 октября.

По данным газеты "Коммерсантъ", ходатайство следствия о смягчении Лефелю меры пресечения связано с тем, что он признал вину и намерен возместить вмененный ему ущерб.

Как заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе "ПИК", компания сама обратилась в правоохранительные органы после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах.

Речь идет о проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

Так, служба безопасности девелопера выявила факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии "нулевого цикла".

Сумма ущерба от действий Лефеля оценивается в 100 млн руб., поясняли в "ПИК".

На момент ареста Лефель занимал должность директора по развитию регионов другого крупного девелопера - группы "Самолет".

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний. Контролирующим акционером является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на Московской бирже.