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Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Перенос пуска "Союза" с Куру связан с неготовностью французской станции приема телеметрии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз" с навигационными спутниками Galileo вновь перенесен на сутки, с подобной просьбой обратилась французская сторона, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как сообщили в "Роскосмосе", пуск перенесен "по причине неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации".

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"Теперь пуск намечен на 4 декабря в 03:23 мск", - сообщили в госкорпорации.

В среду, 1 декабря, гендиректор французской компании Arianespace Стефан Израэль сообщил, что запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён из-за сильного ветра и прочих неблагоприятных погодных условий со 2 декабря на 3 декабря. Он отметил, что ракета и спутники находятся в стабильном и безопасном состоянии.

Рогозин сообщал ранее, что до конца года запланировано два запуска российских ракет-носителей с космодрома Куру.

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во французской Гвиане - космодром Куру - там тоже до конца года должно быть два пуска", - сказал Рогозин.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Союз Galileo Куру

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