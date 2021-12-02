Навальный выплатил штраф в 850 тыс. руб. за клевету на ветерана

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч руб., назначенный ему по приговору о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

"Штраф Навальным оплачен в полном объеме", - сообщили в суде.

Мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова 20 февраля 2021 года признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. С учетом замены условного срока в 3,5 года на реальное лишение свободы по так называемому делу "Ив Роше" всего по приговору Навальному было назначено 3,5 года колонии со штрафом в 850 тыс. руб.

Согласно фабуле дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Приговор мирового судьи был оставлен без изменений апелляционной инстанцией Бабушкинского суда.

Навальный вину не признал и заявлял, что считает свое преследование политически мотивированным. Сейчас оппозиционер отбывает наказание в колонии во Владимирской области.