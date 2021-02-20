Навальный оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова оштрафовала Алексея Навального на 850 000 рублей по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко.

Она признала политика виновным по части 2 статьи 128.1 УК. По мнению суда, политик умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего. "Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер (...) Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны", - сказала судья.

Суд счел смягчающим обстоятельством наличие у Навального малолетнего сына, отягчающих обстоятельств суд не нашел.

Адвокат политика Ольга Михайлова сказала, что приговор будет обжалован.

Ранее в этот день Навальный выступил в суде с последним словом.

На предыдущем заседании гособвинитель Екатерина Фролова просила оштрафовать политика на 950 000 рублей.

Политика судили за клевету на ветерана войны Игната Артеменко. Поводом для уголовного преследования стал репост ролика телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывают голосовать за изменение Конституции. Навальный в комментарии к ролику нелестно отозвался об участниках съемок.

Еще до прений сторон прокурор попросила судью Веру Акимову собрать оскорбительные высказывания, которые Навальный сделал в суде о ветеране Игнате Артеменко, о самой Фроловой и о суде, и передать эти материалы в СК. Акимова назвала это ходатайство преждевременным.

На прениях сторон Фролова заявила, что гособвинение считает доказанным, что Навальный "указал на якобы имевшийся факт" того, что потерпевший получил деньги за съемки в ролике в поддержку поправок в Конституцию. По словам обвинителя, "квалификационный характер высказываний подсудимого связан с их публичностью".

К доводу Навального и эксперта со стороны защиты, что его высказывание было оценочным суждением, а не ложным или истинным утверждением, прокурор посоветовала относиться критически и считать попыткой избежать уголовной ответственности.

Кроме того, Фролова назвала действия оппозиционера попыткой дестабилизации общества, дискредитации факта победы СССР в Великой Отечественной войне, а также "частью последовательной кампании по искажению исторической правды о победе российского народа в войне".

Ранее 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение Симоновского суда о замене Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отказался выполнить требование ЕСПЧ освободить политика.