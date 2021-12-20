Кассационный суд в январе проверит законность приговора Навальному по делу о клевете

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции 20 января следующего года рассмотрит жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на судебные решения по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

"Судебное заседание назначено на 20 января в 11:00", - заявили в суде.

Защита Навального оспаривает и просит признать незаконными вынесенные по делу решения - приговор мирового суда, а также апелляционное постановление Бабушкинского суда Москвы.

Мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова 20 февраля 2021 года признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб.

С учетом замены условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" всего по приговору Навальному было назначено три года шесть месяцев колонии со штрафом 850 тыс. руб.

Приговор мирового судьи был оставлен без изменений апелляционной инстанцией Бабушкинского суда.

Назначенный штраф Навальный выплатил в полном объеме.

Согласно фабуле дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Навальный вину не признал и заявлял, что считает свое преследование политически мотивированным.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в колонии во Владимирской области.