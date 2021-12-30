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ВВО отработал на учениях обеспечение полётов боевой авиации в Арктике

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Учения по метеорологическому обеспечению полётов армейской авиации в Арктической зоне проведены на мысе Шмидта, сообщил в четверг Восточный военный округ (ВВО).

"Метеорологи округа в условиях сжатых временных нормативов подготовили сводки для обеспечения полётов военно-транспортной и армейской авиации округа в районах Крайнего Севера. В частности, - на острове Врангеля, мысе Шмидта, аэродроме "Угольные Копи" (Анадырь)", - говорится в сообщении.

В тренировке были задействованы в частности, мобильные комплексы "Сюжет-МБ", которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических метеоспутников. А также - метеоданные от Главного гидрометеорологического центра с использованием технологии их распространения по каналам цифрового телевизионного вещания через космические аппараты - ретрансляторы, говорится в сообщении.

Арктика ВВО

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