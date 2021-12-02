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В России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из африканских стран

В России ввели двухнедельный карантин для прибывающих из африканских стран
Фото: Matthew Hatcher/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Двухнедельный карантин для людей, приезжающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России с четверга, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня Российская Федерация (РФ) ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из Южно-Африканской Республики (ЮАР), и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР", - сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Глава Роспотребнадзора добавила, что таких людей немного - речь идет о несколько сотнях. Организованных туристов из России в ЮАР нет, поскольку прямое авиасообщение с этой страной не открыто.

По словам Поповой, в случае приезда из других государств при пересечении отечественной границы не требуется соблюдение карантина.

Российские граждане, которые вакцинированы против COVID-19 или перенесли заболевание, не должны при этом сдавать ПЦР-тест. Для остальных прохождение такого исследования является обязательным.

Иностранцам нужно предъявить документ о прохождении в течение последних двух суток теста на коронавирус.

Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова

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