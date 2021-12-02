Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Омикрон" сорвал запуск пассажирских ж/д перевозок между Хельсинки и Петербургом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из-за появления штамма коронавируса "омикрон" возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки откладывается, заявили в МИД Финляндии. Предполагалось, что оно возобновится 12 декабря.

"У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", - цитирует Yle представителя министерства Нины Васкунлахти.

По ее словам, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются.

О запуске поездов "Аллегро" с 12 декабря ранее сообщил российский правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Финская железнодорожная компания VR так и не подтвердила эту дату запуска.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Финляндией и Россией было приостановлено полтора года назад из-за пандемии. Ограничения на авиасообщение с Финляндией были отменены с 9 ноября.

Хельсинки Петербург Финляндия коронавирус VR

Новости по теме

Новости

Совладелец СДС и гендиректор "СДС-Угля" готовы ответить за взрыв на "Листвяжной"

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Бывшей замминистра Раковой предъявили третье обвинение

Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности на шахтах

В Совфеде допустили рассмотрение Москвой просьбы ДНР о помощи в случае агрессии Киева

Вакцина "Спутник" для подростков будет на 30% дешевле взрослой

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

Более 600 нарушений выявлено на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

В России пока нет "омикрон"-штамма

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });