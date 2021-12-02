"Омикрон" сорвал запуск пассажирских ж/д перевозок между Хельсинки и Петербургом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Из-за появления штамма коронавируса "омикрон" возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки откладывается, заявили в МИД Финляндии. Предполагалось, что оно возобновится 12 декабря.

"У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", - цитирует Yle представителя министерства Нины Васкунлахти.

По ее словам, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются.

О запуске поездов "Аллегро" с 12 декабря ранее сообщил российский правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Финская железнодорожная компания VR так и не подтвердила эту дату запуска.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Финляндией и Россией было приостановлено полтора года назад из-за пандемии. Ограничения на авиасообщение с Финляндией были отменены с 9 ноября.