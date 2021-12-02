Более 600 нарушений выявлено на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и чиновников, после ЧП на "Листвяжной" в ходе проверки шахт Кемеровской области выявила сотни нарушений, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Мы сразу после аварии создали рабгруппу, проверили все угольные шахты. Теперь идет проверка разрезов. Имеем более 600 нарушений, они устраняются на месте, но нет ни одного, по которому можно выписать предписание о приостановке работы в связи с риском здоровью рабочих", - сказал Цивилев на совещании по ситуации в угольной отрасли региона, которое проводит президент Владимир Путин.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. По состоянию на четверг, удалось поднять на поверхность тела 13 погибших.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).