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Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности на шахтах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере.

"Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности, это совершенно очевидная вещь. И нужно, конечно, здесь, я согласен с Иван Ивановичем (Иван Мохначук - председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности - ИФ), нужно повышать роль профсоюзов, нечего этого бояться", - сказал Путин в четверг на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

На сегодняшний день, отметил Путин, за текущие нарушения предусмотрены административные наказания. "Вот наказания в виде административного приостановления деятельности (шахты - ИФ) не предусмотрено", - отметил президент.

Он подчеркнул, что помнит дискуссии, которые были еще в 2010 году, и опасения, что предприятия при введении такой меры будут повсеместно останавливаться. "Да не будут они этого делать, Мохначук прав. Шахтеры работать должны, деньги зарабатывать. Ну, что они будут по любому поводу и без повода останавливать предприятия что ли? Нет, конечно", - сказал Путин.

Президент добавил: "Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных правонарушений, это совершенно точно нужно сделать".

Глава государства также вспомнил и о дискуссиях по поводу финансовой ответственности собственников шахт. "Прекрасно понимаю, о чем идет речь. Никто не хочет подрывать основы бизнеса и сворачивать деятельность угольной отрасли. Но подумать об этом точно нужно", - сказал Путин.

Об оплате труда шахтеров

Глава государства также заявил о необходимости создать условия оплаты труда шахтеров таким образом, чтобы они не были вынуждены рисковать своей жизнью.

Он отметил, что шахтеры пренебрегают требованиями безопасности и рискуют жизнью из-за несовершенства федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности.

"Напомню про федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2019-2021 годы, согласно которому работодатель должен обеспечить долю условно постоянной составляющей в структуре заработной платы шахтеров не менее 70%. Если посмотреть в структуру того, что там написано. Что же это за условно постоянная составляющая? В соответствии с трудовым законодательством условно постоянная часть включает в себя в том числе оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок", - рассказал президент.

"Что это такое означает? Это позволяет фактически привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья. Вот к чему это ведет в практическом плане, в жизни. Кроме того, условно постоянная часть включает доплаты, устанавливаемые к тарифным ставкам, месячным окладам за работу во вредных условиях", - добавил он.

По мнению президента, это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. "Обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют", - подчеркнул глава государства.

"Необходимо уточнить состав условно постоянных составляющих в структуре платы за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки. Здесь уже нельзя думать о доходах собственников, в том числе на экспорт. Думать о безопасности и жизни людей нужно. Вот что нужно поставить во главу принимаемых нами решений", - заявил Путин.

ЧП на шахте "Листвяжная"

25 ноября произошло ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Владимир Путин

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