Установлено местонахождение 18 погибших на шахте "Листвяжная"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели установили местонахождение 18 погибших в шахте "Листвяжная", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области во вторник.

"Установлено местонахождение 18 погибших, десять из них подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили", - сказал сотрудник пресс-службы.

Таким образом, к настоящему моменту обнаружены тела 29 погибших, 11 из них подняты на поверхность.

ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По состоянию на понедельник, госпитализация потребовалась 83 пострадавшим.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву. 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.