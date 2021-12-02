Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Он также отметил необходимость аудита недропользования независимыми структурами

Траур по погибшим шахтерам и горноспасателям на Кузбассе Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса представить предложения по вопросу создания ликвидационного фонда для закрытия опасных шахт.

"Министр говорил о программе закрытия шахт. Подходить к этому нужно очень аккуратно. Правда министр сказал, что речь идет о небольшом количестве предприятий. Тем не менее, это же рабочие места. Разумеется, там, где опасно работать, и эта опасность слишком велика (...), то, конечно - жизнь есть жизнь. В этой связи возникает вопрос создания ликвидационных фондов. У нас предусмотрено создание таких ликвидационных фондов для предприятий повышенной опасности. Вот, можно подумать и по шахтам тоже. Прошу вас подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал Путин в ходе совещания.

Он также отметил, что аудит недропользования необходим для обеспечения безопасности угольных шахт, и лучше, если этот аудит будут делать независимые структуры. "Хочу вернуться к этому еще раз. Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, с этим нужно бороться, но нужно и безопасность обеспечивать. Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документации, нужно это делать. И лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками. А в контакте с профсоюзами можно определять эти аудиторские компании", - заявил Путин.

Президент РФ также выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере. Он предложил, в частности, предусмотреть возможность административной приостановки работы шахты.

25 ноября произошло ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

В Генпрокуратуре РФ заявили о многочисленных нарушениях на шахте, в частности, о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.