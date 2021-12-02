В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о намерении провести масштабные проверки всех угольных шахт, находящихся в десяти угледобывающих регионах страны.

"Это республика Коми, Саха-Якутия, Тыва, Приморский, Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области и Чукотский автономный округ", - сказал Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

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