Власти Якутии смягчают COVID-ограничения из-за улучшения эпидобстановки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев внес поправки в указ о режиме повышенной готовности, ограничительные меры по коронавирусу смягчены на фоне снижения числа заразившихся, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

"Ситуация с коронавирусом в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжелых больных", - сказал на брифинге журналистам Николаев.

Согласно указу, предприятия общепита с площадью зала обслуживания более 100 кв. м смогут работать с 6 до 23 часов (предельная численность посетителей исходя из расчета 1 человек на 2 кв.м). При этом сохраняется запрет на посещение данных заведений детьми до 14 лет без сопровождения взрослых. Также разрешено без зрителей проводить официальные спортивные мероприятия и соревнования, включенные в Единый календарный план.

Заполняемость кинотеатров, театров, залов концертных организаций, домов культуры, культурно-досуговых организаций увеличивается с 50% до 70%.

Вместе с тем, сохраняется запрет на проведение дискотек. Детские игровые центры пока не будут работать, решение по их открытию будет принято при улучшении эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу.

По данным оперативного штаба Якутии, за сутки выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом, из них в Якутске - 110 случаев.