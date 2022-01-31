Выдача бесплатных лекарств от COVID в Якутии задерживается из-за большого спроса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Якутске увеличилось количество жалоб от граждан на несвоевременную доставку лекарств от коронавируса, в Минздраве Якутии эти случаи объясняют возросшим количеством обращений.

"Бесплатные рекомендованные лекарства выдаются гражданам при подтвержденном диагнозе. Действительно, в связи с возросшим количеством обращений случаются задержки с немедленной выдачей лекарств при установке диагноза", - сообщает пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на министра здравоохранения региона Лену Афанасьеву.

По словам министра, поликлиники по всей Якутии сами организуют доставку лекарств пациентам на дом, самостоятельно идти в медучреждение не нужно.

"В связи с резким ростом заболевших коронавирусом ведется постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в поликлиниках республики, организовано их регулярное поступление по графику. Необходимый запас лекарств сформирован", - добавила Афанасьева. Как сообщалось, за последнюю неделю в Якутии отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, за последние сутки в республике выявлено 2 тыс. 820 случаев заболевания COVID-19.