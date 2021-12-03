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В Крыму проводят учения морской пехоты по уничтожению диверсантов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника отрабатывают более 500 военнослужащих соединения морской пехоты в ходе учений, которые идут на Крымском полуострове, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

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"При передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - сказано в сообщении.

На полигонах морпехи проведут учения по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приёмы вождения в преодолении различных препятствий при движении по пересечённой местности и морскому побережью, сообщает штаб ЧФ.

По его данным, эти учения плановые.

Крым Минобороны РФ

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