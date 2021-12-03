Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников оценил численность российских войск, которые, по его мнению, сейчас могут быть задействованы для эскалации ситуации вокруг Донбасса, в 94,3 тысячи человек.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 - дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", - сказал Резников во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде в Киеве в пятницу.

По его словам, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание - отвернуть его", - сказал министр обороны Украины.