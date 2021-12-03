В ЯНАО мошенники выманили у пенсионерки 7 млн руб. под предлогом заработка на криптовалюте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) перевела мошенникам под предлогом инвестирования более 7 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, 30 ноября в дежурную часть ОМВД по Салехарду обратилась 60-летняя жительница с заявлением о том, что неизвестные под предлогом инвестирования завладели ее деньгами в сумме 7 млн 14 тыс. рублей.

Полицейские установили, что в октябре в интернете потерпевшая увидела рекламу инвестирования. Она позвонила на указанный в объявлении абонентский номер. Девушка в ходе телефонного разговора предложила ей вложить инвестиции на бирже с криптовалютой.

"В течение нескольких дней в ходе телефонных переговоров со злоумышленницей жительница окружной столицы, следуя ее инструкциям, перевела со своих банковских счетов денежные средства в сумме более 7 млн рублей на неизвестные абонентские номера", - говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по Салехарду возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).