Жительница Омской области взяла кредиты и перевела мошенникам 1,7 млн руб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мошенники под видом сотрудника Центробанка и следователя СК убедили жительницу Омской области взять три кредита и перевести 1,7 млн рублей на якобы безопасные счета.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области, в конце ноября жительнице села Троицкое Омского района на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся работником Центробанка РФ, который сообщил о том, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать кредит, он предложил ей оформить новый кредит до суммы лимита и перевести его на указанные счета.

Для убедительности женщине через мессенджер выслали фото удостоверения работника Центрального банка РФ. Кроме этого ей поступил звонок от якобы сотрудника регионального СКР, который подтвердил проведение проверки в Центробанке, заявив, что после ее окончания материалы в отношении мошенников будут переданы для расследования в Следственный комитет.

Женщина поверила мошенникам и в течение нескольких дней оформила три кредита на общую сумму 1 млн 720 тыс. рублей, которые через банкомат перевела на счета, указанные собеседником.

В течение полумесяца неизвестный оставался с ней на связи и давал указания, как переводить деньги, в какой сумме и каким образом.

Звонки потерпевшей поступали с номеров, зарегистрированных в компаниях сотовой связи Москвы.