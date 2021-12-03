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Рогозин усомнился в возможности эксплуатации МКС после 2028 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию (МКС), по расчётам "Роскосмоса", вряд ли получится эксплуатировать после 2028 года, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем, 2028-й год будет очень критичным для дальнейшей эксплуатации МКС", - сказал Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция" в пятницу.

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26 октября Рогозин сообщил, что "Роскосмос" считает маловероятным продление эксплуатации МКС на срок до 2030 года, на котором настаивает NASA.

"Американцы сегодня на встрече со мной говорили о 2030 годе, во что слабо верится", - сказал Рогозин на брифинге на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

14 сентября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс сообщила, что США планирует использовать МКС до 2030 года.

5 июня 2021 года Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

МКС? Роскосмос Дмитрий Рогозин

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