Людям со слабым иммунитетом может понадобиться более частая вакцинация от COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Для пациентов с ослабленным иммунитетом может понадобиться более частое проведение вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Для пациентов, которые имеют иммуносупрессивное состояние, возможно, потребуется и более частое применение (вакцины против коронавируса), бустирование", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Международного форума гражданского участия #МыВместе.

К имунносупрессивному состоянию относятся заболевания иммунной системы, возникающие в результате временного или постоянного угнетения иммунной системы.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью "Интерфаксу" сообщил, что в декабре ожидаются данные о переносимости COVID-вакцинации людьми с ВИЧ, который также относится к иммуносупрессивному состоянию, по их результатам количество рекомендуемых уколов может быть увеличено до трех.

Ранее в ноябре главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус заявил, что ревакцинация от COVID-19 людей с ВИЧ должна проводиться через три месяца после основной.