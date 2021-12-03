Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Людям со слабым иммунитетом может понадобиться более частая вакцинация от COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Для пациентов с ослабленным иммунитетом может понадобиться более частое проведение вакцинации от коронавируса, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Для пациентов, которые имеют иммуносупрессивное состояние, возможно, потребуется и более частое применение (вакцины против коронавируса), бустирование", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Международного форума гражданского участия #МыВместе.

В РоссииМурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нетМурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нетЧитать подробнее

К имунносупрессивному состоянию относятся заболевания иммунной системы, возникающие в результате временного или постоянного угнетения иммунной системы.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в интервью "Интерфаксу" сообщил, что в декабре ожидаются данные о переносимости COVID-вакцинации людьми с ВИЧ, который также относится к иммуносупрессивному состоянию, по их результатам количество рекомендуемых уколов может быть увеличено до трех.

Ранее в ноябре главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус заявил, что ревакцинация от COVID-19 людей с ВИЧ должна проводиться через три месяца после основной.

Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

Новости по теме

Новости

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

В России нет случаев заболевания "омикрон"-штаммом COVID-19

Пандемия коронавируса

Минздрав отметил снижение волны COVID-заболеваемости в России

Тела еще 12 погибших подняты из шахты "Листвяжная"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });