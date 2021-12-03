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Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Список показаний для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса будет опираться на инструкции к вакцинам, он будет небольшой и преимущественно состоящий из временных ограничений, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Все медотводы (от вакцинации против коронавируса - ИФ) будут опираться четко на инструкции по лекарственному препарату. Поэтому сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом", - сказал Мурашко журналистам в кулуарах Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ".

Он уточнил, что среди противопоказаний к вакцинации, в первую очередь, будут аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного препарата. Также причиной для медотвода будет служить острое инфекционное заболевание, однако по выздоровлении граждане могут пройти вакцинацию.

"Сейчас обсуждается ряд состояний, преимущественно относящихся к временным, поскольку сказать, что есть большой список противопоказаний к вакцинации (нельзя), это, как правило, состояние, возникающее временно", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Москве со 2 декабря заработал новый механизм получения медицинского отвода от прививки против COVID-19, созданный московским правительством. При этом в СМИ появилась информация, что поводом для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса является беременность.

Хроника 09 января 2020 года – 03 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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