Эксперт Минздрава заявил, что людей с ВИЧ можно прививать от COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Наличие вируса иммунодефицита (ВИЧ) не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, заявил журналистам главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

"Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от COVID-19 сформулирована предельно ясно - вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом", - сказал он.

Эксперт назвал ВИЧ-инфицированных особенно уязвимыми к инфекционным заболеваниям группой. По его словам, люди с глубоким иммунодефицитом и сопутствующими заболеваниями, например, диабетом, сердечно-сосудистыми или легочными болезнями, ожирением, входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, вакцинация которой является приоритетной.

Использовать с осторожностью рекомендуется лишь живые вакцины, и только пациентам с достаточно низким уровнем CD4+ лимфоцитов в крови - менее 200 клеток на микролитр. При наличии более высокого иммунного статуса ограничений для использования вакцин нет, добавил Мазус.

Приоритетными для ВИЧ-инфицированных он назвал векторые вакцины. Зарегистрированные в России препараты можно использовать без ограничения для вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ-инфекцией с сохранным иммунным статусом (CD4+ ? 200 кл/мкл) и неопределяемой РНК ВИЧ, заверил эксперт.

Фонд "СПИД-центр" пожаловался министру здравоохранения Михаила Мурашко на то, что ВИЧ-инфицированных иногда отказываются прививать от коронавируса из-за их статуса. Как сообщил РБК директор фонда Сергей Абдурахманов, из 700 пациентов, которых в июне принял один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 пожаловались, что их отказались привить. Абдурахманов отметил, что такая практика противоречит медицинским рекомендациям и интересам пациентов.