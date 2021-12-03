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Члена банды Басаева обнаружили в архангельской колонии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Еще один участник вооруженной банды, напавшей на жителей в Дагестане в 1999 году, найден в одном из пенитенциарных учреждений Архангельской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Среди спецконтингента исправительных учреждений области установлен участник объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба (внесены Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму - ИФ) , участвовавший в нападении на организации и жителей Новолакского района республики Дагестан в 1999 году. Им оказался Шамиль Умаханов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму - ИФ), отбывающий наказание в одной из колоний Архангельской области", - говорится в сообщении.

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Также установлено, что Умаханов участвовал в обстреле здания Новолакского РОВД, в котором в это время находились более 20 работников милиции.

В пресс-службе управления ФСБ "Интерфаксу" уточнили, что в данный момент мужчина отбывает наказание по делу, связанному с незаконным оборотом оружия.

С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания за участие в банде и вооруженное нападение Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 25 годам колонии строгого режима, уточнили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.

По данным пресс-службы СКР, в сентябре 1999 года вооруженная банда численностью около 2 тыс. человек под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на жителей и организации Новолакского района Дагестана в целях вооруженного захвата власти. В результате нападения боевики захватили поселения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица, был нанесен ущерб экономике региона.

Архангельская область Дагестан Шамиль Басаев

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