Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

TikTok оплатил все штрафы, у Facebook 44 млн руб., у Google - 31,5 млн руб. неоплаченных штрафов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские суды с начала года оштрафовали компании Meta (ранее Facebook), Google и TikTok за неудаление признанной в РФ запрещенной информации на 111,6 млн руб., сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

В ведомстве сообщили, отвечая на запрос агентства, что с начала 2021 года за неудаление запрещенного контента по ст. 13.41 КоАП РФ Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, Google - на 37,5 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей.

В РКН отметили, что TikTok оплатил штрафы полностью, Facebook оплатил восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей, а Google - только три штрафа на сумму 6 млн руб.

"За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google - 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей", - уточнили в РКН.

Ранее мировой суд Москвы зарегистрировал новые административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении Google и Facebook (входит в Meta Platforms), по которым компаниям грозят так называемые оборотные штрафы в размере до 10% от годовой выручки.