TikTok оштрафован на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал сервис видеблогов TikTok в общей сложности на 4 млн рублей за невыполнение требований удалить запрещенный в России контент. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Она уточнила, что штрафов назначено два.

Ранее в четверг этот же суд оштрафовал Meta (бывший Facebook) на 13 млн рублей, а Twitter - на 10 млн рублей за такие же нарушения.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы на интернет-компании за то, что они не удалили запрещенный в России контент, в том числе сообщения, в которых ведомство усматривает призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp получили за это не один штраф. Общая сумма их штрафов с начала года превысила 200 млн рублей.