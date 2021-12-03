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Google и Meta в РФ грозят штрафы до 10% от годовой выручки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал новые административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении Google и Facebook (входит в Meta Platforms), по которым компаниям грозят так называемые оборотные штрафы.

Административные протоколы в отношении компаний поступили к мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там отметили, что компаниям вменяется ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц - от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Судебные заседания пройдут 24 декабря.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет более 200 млн рублей.

Google Facebook Meta Москва

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