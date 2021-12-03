Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг России предлагает вводить обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года, следует из проекта постановления правительства (документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).

Предполагается, что с этой даты требование обязательной маркировки будет распространяться на производителей и импортеров пива в специализированной упаковке, а с 1 декабря 2022 года - на пиво в других видах упаковки (специализированная упаковка - первичная упаковка, не предназначенная для реализации продукции конечному потребителю).

Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в специализированной упаковке (для пива в других видах упаковки установлен срок с 1 июня 2023 года).

Вывод из оборота немаркированного пива в специализированной упаковке допускается до 1 сентября 2023 года, продукции в потребительской упаковке - до 1 декабря 2023 года.

Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.

Противники введения маркировки пива

Против маркировки выступала Ассоциация производителей пива, в которую входят три крупнейшие пивоваренные компании РФ, на которые приходится около 70% рынка: AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken.

"Мы считаем, что маркировка - это избыточная мера. В первую очередь, потому, что есть ЕГАИС, который позволяет почти на 100% обеспечить прослеживаемость продукта. Есть система, которая работает уже не один год, и которая доказала свою эффективность. Все, что, по нашему мнению, нужно, - это довести ее до логического завершения: связать ЕГАИС и продажи в розницу конечному потребителю, онлайн-кассы. Если все будет замкнуто на онлайн-кассы, то ЕГАИС будет покрывать всю цепочку и работать автоматически", - говорил в интервью "Интерфаксу" глава АПП Андрей Губка. Введение маркировки потребует дополнительных затрат и приведет к росту потребительских цен на пиво, отмечал он.

При этом входящие в АПП в июле решили присоединиться к эксперименту по маркировке пива. "Мы понимаем, что есть четкая установка: маркировку внедрить. Раз такая установка есть, естественно, мы хотим быть частью этой дискуссии и находиться в процессе отработки норм, связанных с внедрением", - говорил Губка.