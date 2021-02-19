Эксперимент по маркировке пива начнется с 1 апреля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение провести эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В периметр эксперимента также войдут сидр, пуаре, медовуха и безалкогольное пиво.

Оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее ЦРПТ создал рабочую группу для подготовки к эксперименту.

"Сейчас уже более 40 компаний подали заявки на включение в рабочую группу эксперимента - это позволяет им участвовать в выработке решений. Средняя длительность подготовки - от 4 до 9 месяцев. Это означает что выпуск маркированной продукции придется на холодный сезон, начиная с сентября 2021 года", - сказал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров (его слова цитирует пресс-служба компании).

Ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива, в сентябре предложил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина. В октябре Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.

Крупнейшие пивоваренные компании РФ - AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken - выступали против введения маркировки. Проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, маркировка ударит по добросовестным производителям: приведет к существенному росту их затрат, замедлит скорость линий и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен на пиво, предупреждали пивовары.