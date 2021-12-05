Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Введение цифровой маркировки пива не приведет к дефициту, считает ЦРПТ - оператор системы маркировки в РФ.

В сообщении оператора подчеркивается, что маркировка уже введена 14 товарных групп объемом 12% несырьевого ВВП страны, и ни в одной из отраслей не вызвала сложностей с поставками и тем более не привела к дефициту.

"Как не привела и к росту цен на маркируемую продукцию", - говорится в сообщении ЦРПТ.

По данным исследования Научно-исследовательского финансового института при Минфине, на которые ссылается ЦРПТ, в пивной отрасли маркировка приведет к увеличению прибыли для добросовестных производителей на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.

Минпромторг предлагает начать обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков с 1 сентября 2022 года. Предполагается, что с этой даты маркировка будет введена для пива в специализированной упаковке (не предназначенной для реализации конечному потребителю), а с 1 декабря 2022 года - для остальной продукции.

Также с 1 сентября следующего года планируется запустить обязательную маркировку при выводе из оборота (продаже) пива в специализированной упаковке (для пива в потребительской упаковке - с 1 июня 2023 года).

Против выступила Ассоциация производителей пива (АПП), объединяющая трех крупнейших игроков - AB InBev Efes, Carlsberg Group ("Балтика") и Heineken, на которых приходится около 70% рынка.

Уже с 1 сентября 2022 года могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты, прогнозирует ассоциация.

Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.