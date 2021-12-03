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Путин из-за "омикрона" поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от коронавируса, обратив внимание на повышение эффективности тест-систем и вакцин.

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"Обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления данного вируса, а также вакцин, используемых для профилактики указанной инфекции", - говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено обеспечить реализацию мер, обеспечивающих "создание барьеров в целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, включая своевременное лечение больных данных заболеванием и изоляцию лиц, находившихся с ними в контакте".

Штамм коронавируса "омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.

Владимир Путин коронавирус

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