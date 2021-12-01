Президент РФ заявил о распространении в мире "вакцинного национализма"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о распространении в мире "вакцинного национализма".

"Инфекция далеко не побеждена и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится. Но, к сожалению, на практике все происходит по-другому и уже в ходу термин "вакцинный национализм", который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам", - сказал Путин в среду на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств.

Президент РФ напомнил: "Мы последовательно проводим мысль, что эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества". "Об этом постоянно напоминает и ситуация с пандемией коронавируса", - добавил он.

Путин выразил убежденность в том, что, не сложив усилия международного сообщества, "не получится добиваться успехов ни в борьбе с пандемиями, ни в противодействии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития".

"Поэтому мы призываем и будем призывать всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную, координирующую роль ООН и зафиксированные в ее Уставе основополагающие принципы межгосударственного общения", - заявил президент РФ.