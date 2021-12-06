В РАН пока не увидели необходимости в особых мерах против "омикрона"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пока в России не нужны дополнительные ограничения в связи с выявлением у двух человек штамма коронавируса "омикрон", также пока не нужно срочно модифицировать под него вакцину, заявил "Интерфаксу" вице-президент РАН Владимир Стародубов, курирующий медицинское направление в Академии.

Он подчеркнул, что существующие меры предосторожности должны сохраняться, но паниковать из-за первых двух подтвержденных случаев заражения не следует.

По его словам, "ученые изучают новый штамм, и, по данным которыми они располагают, он действительно заразный, но вызывает более легкие формы заболевания".

"Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо", - подчеркнул Стародубов.

"Пока необходимости менять вакцину нет, - продолжил он. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцину, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет".

Схема лечения и профилактика остаются прежними, добавил академик.

"Нужно понять, какой должен быть иммунитет против "омикрона". Сейчас этот вопрос находится в стадии изучения, но можно сказать, что данный штамм менее патогенен", - сказал вице-президент РАН.

На прошлой неделе стало известно, что COVID-19 диагностировали у нескольких россиян, которые прилетели частным рейсом из ЮАР. Их изолировали. 6 декабря Роспотребнадзор объявил, что у двоих выявлен штамм "омикрон".

В конце ноября о появлении "омикрона" сообщили власти ЮАР. Пока известно, что его отличает повышенное число мутаций по сравнению с другими штаммами. Ученые предполагают, что он может быстрее распространяться, им можно заразиться после полной вакцинации, но тяжелого течения заболевания он пока не вызывал.