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Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Карабах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили развитие турецко-российских отношений и кризис между Арменией и Азербайджаном, Украину, Ливию и Сирию.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин информировал коллегу об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

Эрдоган в свою очередь высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

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Касаясь темы Украины, президент России обратил внимание собеседника на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

В сообщении Кремля подчеркивается, что Путин указал на необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс.

Путин и Эрдоган также выказали обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. "Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье", - сообщает пресс-служба.

Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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